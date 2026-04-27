В Улан-Удэ двое подростков заплутали в ночном лесу

Накануне вечером в лесу в микрорайоне Зверосовхоз в Улан-Удэ заблудились двое молодых людей. Сообщение поступило в 22:55.

На помощь выезжали сотрудники городской поисково-спасательной службы. Они провели тщательное обследование территории, используя координаты, предоставленные заплутавшими подростками.

«Потеряшек» нашли сегодня в 00:20 и передали в отдел полиции № 2, сообщили в комитете по ГО, ЧС и ОБ администрации Улан-Удэ.