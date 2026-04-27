Иностранец пытался подкупить улан-удэнского транспортного полицейского

Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте, сопровождая скорый поезд «Москва-Чита», установили 54-летнего гражданина одной из стран Восточной Азии, который нарушил режим пребывания в РФ.

Чтобы уйти от ответственности, иностранец предложил и передал правоохранителю взятку – три тысячи рублей. Этот факт задокументировали, мужчину привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Кроме того, по факту покушения на мелкое взяточничество завели уголовное дело.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается», - заключили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.