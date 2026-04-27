Общество 27.04.2026 в 14:53

Иностранец пытался подкупить улан-удэнского транспортного полицейского

Мужчина предлагал взятку в 3 тысячи рублей
Текст: Карина Перова
Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте, сопровождая скорый поезд «Москва-Чита», установили 54-летнего гражданина одной из стран Восточной Азии, который нарушил режим пребывания в РФ.

Чтобы уйти от ответственности, иностранец предложил и передал правоохранителю взятку – три тысячи рублей. Этот факт задокументировали, мужчину привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Кроме того, по факту покушения на мелкое взяточничество завели уголовное дело.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается», - заключили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Теги
взятка транспортная полиция

Все новости

27.04.2026 в 14:53
Романтик из Бурятии угнал «Газель», чтобы покатать подружку
27.04.2026 в 14:32
В Бурятии ветеран СВО вместе с матерью-пенсионеркой вынужден жить в непригодной квартире
27.04.2026 в 14:00
В Бурятии реализуют проект по переводу частных домов на централизованное отопление
27.04.2026 в 13:43
Военный из Бурятии получил 18 лет «строгача»
27.04.2026 в 13:15
В Улан-Удэ пройдет чемпионат города по конному спорту
27.04.2026 в 12:55
Студент из Бурятии забрал кубок турнира «Евразия киберспорт 2026»
27.04.2026 в 12:52
В Бурятии начались сплошные и выборочные рубки лесов
27.04.2026 в 12:45
В Бурятии мотоциклисту оторвало стопу и палец в ДТП
27.04.2026 в 12:35
Поздняя весна в Бурятии уменьшила горение сухой травы
27.04.2026 в 12:14
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Романтик из Бурятии угнал «Газель», чтобы покатать подружку
Но попав в ДТП горе-угонщик ретиво сбежал с места аварии
27.04.2026 в 14:32
В Бурятии ветеран СВО вместе с матерью-пенсионеркой вынужден жить в непригодной квартире
Суд обязал администрацию района выделить им жильё вне очереди
27.04.2026 в 14:00
В Бурятии реализуют проект по переводу частных домов на централизованное отопление
В него вошел и поселок Первомайский города Гусиноозерск
27.04.2026 в 13:43
Военный из Бурятии получил 18 лет «строгача»
Мужчина совершил несколько преступлений
27.04.2026 в 13:15
