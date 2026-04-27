Общество 27.04.2026 в 14:32

Романтик из Бурятии угнал «Газель», чтобы покатать подружку

Но попав в ДТП горе-угонщик ретиво сбежал с места аварии
Текст: Елена Кокорина
В Иволгинском районе Бурятии полицейские задержали местного жителя, который угнал автомобиль своего знакомого, чтобы покатать подружку. Свое положение он усугубил еще и тем, что попал на чужом авто в ДТП и сбежал с места аварии.

В ходе проверки полицейские установили все обстоятельства произошедшего.

- Выяснилось, что накануне хозяин авто был в гостях у своего знакомого и оставил у него во дворе автомобиль вместе с ключами. Знакомый, воспользовавшись моментом, решил подвезти подругу до дома, но по дороге совершил ДТП с другим автомобилем и, испугавшись ответственности, скрылся с места происшествия, бросив машину, - рассказали в МВД.

Оперативники приступили к поискам и уже вскоре задержали 28-летнего ранее судимого и безработного местного жителя. Он полностью сознался в содеянном.

- Угнанный автомобиль изъят и возвращён законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Фото: Номер один

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
