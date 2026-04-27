Житель Бурятии насмерть забил кочегара кулаками и поленом

В Курумканском районе Бурятии перед судом предстал мужчина, который насмерть забил кочегара поленом. Примечательно, что приговор ему огласили спустя месяц после убийства – оно случилось вечером 19 марта в селе Аргада.

Срок предварительного следствия составил десять суток. При этом следователям СК удалось собрать достаточно доказательств, что позволило суду принять справедливое решение о виновности фигуранта.

В тот роковой день сельчанин пришел к знакомому, который работал в местном магазине кочегаром. Они стали распивать спиртное прямо в котельной. Вечером собутыльники поссорились. Осужденный несколько раз ударил кочегара кулаками, ногами и поленом по голове и другим частям тела.

Потерпевший скончался от полученных повреждений, а душегуб убежал. Позднее его задержали по месту жительства.

«На протяжении предварительного и судебного следствия он содержался под стражей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии», - сообщили в СУ СКР по Бурятии.