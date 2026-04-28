Из-за зарядки телефона сгорел двухэтажный дом в Бурятии

Вчера вечером в селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии загорелся двухэтажный жилой дом. Люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Предварительно, пожар случился из-за короткого замыкания зарядного устройства смартфона (или в целом аварийный режим работы электросети).

«Второй этаж выгорел полностью на всей площади, произошло обрушение потолочных перекрытий и части кровли, также повреждено потолочное перекрытие первого этажа», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Специалисты призывают:

1. Не оставлять телефоны и пауэрбанки на зарядке на ночь или уходя из дома;

2. Не класть заряжающийся телефон под подушку или на диван;

3. Использовать только оригинальные зарядные устройства.

При пожаре следует звонить по телефонам 101 или 112.