В Бурятии ищут пропавшую молодую девушку

В Бурятии сотрудниками полиции разыскивается 21-летняя Мария Болонева, которая 13 марта ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Девушка европейской внешности, среднего телосложения, рост 165 см, волосы светло-русые. Особые приметы: нет верхнего переднего зуба слева.

Была одета в куртку и шапку черного цвета, розовые штаны и коричневые ботинки.

При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(3012)44-02-02, 8(950) 787-24-75 или 102.

