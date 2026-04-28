28.04.2026 в 09:27

В Бурятии ищут пропавшую молодую девушку

О ее местонахождении неизвестно больше месяца
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сотрудниками полиции разыскивается 21-летняя Мария Болонева, которая 13 марта ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Девушка европейской внешности, среднего телосложения, рост 165 см, волосы светло-русые. Особые приметы: нет верхнего переднего зуба слева.

Была одета в куртку и шапку черного цвета, розовые штаны и коричневые ботинки.

При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(3012)44-02-02, 8(950) 787-24-75 или 102.

Фото: МВД РБ

