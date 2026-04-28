В Улан-Удэ двое школьников на самокате снесли женщину

Вчера днем в Улан-Удэ на улице Гагарина двое подростков сбили 52-летнюю женщину на арендованном электросамокате. Пешеход получила ушибы и ссадины, но вместо вызова ГИБДД сразу уехала в больницу. Несовершеннолетние также покинули место происшествия.

После обращения пострадавшей инспекторы направили запрос в кикшеринговую службу и установили личности школьников. Вместе с родителями их доставили в отделение для объяснений.

«Подростки заявили, что раз женщина сама ушла, они решили не сообщать о случившемся. В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка. В школе пройдут профилактические беседы», - рассказали в МВД по Бурятии.