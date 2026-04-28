Происшествия 28.04.2026 в 09:44
В жутком ДТП в Бурятии погиб один человек и четверо угодили в больницу
Трагедия случилась возле села Средний Убукун
Текст: Карина Перова
Сегодня в 6:40 случилось жуткое лобовое ДТП возле села Средний Убукун Селенгинского района Бурятии. На трассе столкнулись легковушка «Хонда Торнео» и грузовик «Исудзу Эльф».
В результате один человек от полученных травм скончался на месте. Еще четверых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение для оказания помощи.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
Тегисмертельное ДТП ГАИ