В жутком ДТП в Бурятии погиб один человек и четверо угодили в больницу

Сегодня в 6:40 случилось жуткое лобовое ДТП возле села Средний Убукун Селенгинского района Бурятии. На трассе столкнулись легковушка «Хонда Торнео» и грузовик «Исудзу Эльф».

В результате один человек от полученных травм скончался на месте. Еще четверых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение для оказания помощи.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины случившегося.