Общество 28.04.2026 в 10:00

На СВО погиб анестезиолог-реаниматолог из Бурятии

В Улан-Удэ простятся с Евгением Воробьевым
Текст: Карина Перова
Фото: минздрав Бурятии

В зоне проведения СВО 15 апреля погиб врач из Бурятии – анестезиолог-реаниматолог, лейтенант медицинской роты Евгений Воробьев. Бойцу было 30 лет.

Он родился в Улан-Удэ. В 2019 году успешно окончил Читинскую государственную медицинскую академию. В период пандемии COVID-19 работал в ковидном госпитале Читы. С 2022 года продолжил профессиональную деятельность в Тарбагатайской ЦРБ – трудился анестезиологом-реаниматологом.

В сентябре 2023 года молодой человек отправился в свою первую командировку в зону специальной военной операции – оказывал неотложную помощь, спасая жизни гражданских и военных в Мелитополе и Мариуполе.

1 февраля 2025 года заключил контракт с министерством обороны РФ, после чего убыл на постоянную службу в ЛНР. Он сменил белый халат врача на зеленую военную форму и стал солдатом. За время службы был удостоен медалей: «За спасение», «Участник СВО» и «За самоотверженность и профессионализм».

«Евгений Владимирович навсегда запомнится всем нам как отзывчивый, невероятно добрый человек с большим, чистым сердцем, способным вместить в себя и боль пациентов, и любовь к семье, и преданность Отчизне», - прокомментировали в минздраве Бурятии.

Прощание с Евгением Воробьевым состоится сегодня, 28 апреля, с 14:00 до 16:00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9в.

Теги
некролог СВО врач

