К аэропорту в Улан-Удэ прибилась ондатра

Накануне в терминале аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ заметили необычного гостя. Сотрудники обнаружили ондатру. Зверька сразу же поймали и посадили в коробку, чтобы он никому не мешал.

Работник воздушной гавани Евгения Бадмаева предложила передать это чудо природы в Ресурсный эколого-биологический центр Бурятии. Специалисты приехали, забрали найденыша и назвали его Степаном. Теперь ондатра живет в их зооуголке.

«Предложенную рыбу есть не стал, морковь оценил. Дополнительно пытался съесть программу конференции на столе у директора, после чего немедленно был командирован в места постоянного пребывания – зооуголок», - рассказали в учреждении.