Общество 30.04.2026 в 13:05

На строительстве детской поликлиники в Чите нашли грубые нарушения

Прокуратура выявила факты обмана госзаказчика
Текст: Иван Иванов
Фото: прокуратура Забайкалья
Прокуратура Забайкальского края провела проверку строительства детского поликлинического отделения в поселке Текстильщиков в Чите и выявила ряд грубых нарушений при реализации проекта.

Как сообщили в прокуратуре Забайкалья, объект возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». Государственный контракт на сумму свыше 2 млрд рублей был заключен в декабре 2023 года с компанией ООО «Сфера». Изначально завершение строительства планировалось до 31 декабря 2025 года.

На момент проверки готовность объекта составила 63%: на площадке продолжаются отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Однако прокурорская проверка показала, что стороны без законных оснований подписали дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи до 30 июня 2026 года. Это позволило избежать начисления штрафных санкций за срыв первоначального графика.

Кроме того, выявлены отступления от градостроительных норм, отставание от утвержденного плана работ, а также нарушения требований пожарной безопасности и охраны труда. Отдельное внимание надзорного органа привлекло необоснованное разделение строительства на два этапа. При этом часть конструктивных элементов здания — фундамент, колонны и стены — была незаконно введена в эксплуатацию в декабре 2025 года.

По итогам проверки прокурор опротестовал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, внес представления заказчику и подрядной организации, а также возбудил административные дела в связи с незаконным изменением условий государственного контракта. В арбитражный суд направлен иск о признании дополнительных соглашений недействительными.
