Происшествия 30.04.2026 в 12:28

В Улан-Удэ металлическая стружка порезала ногу токаря

В пользу пострадавшего взыскали компенсацию морального вреда
Текст: Карина Перова
Фото: нейросеть

В Улан-Удэ токарь получил тяжкий вред здоровью на рабочем месте. Установлено, что несчастный случай на производстве произошел из-за недостаточного контроля со стороны работодателя.

Токарь использовал резец без стружколомателя, что привело к образованию длинной металлической стружки. После отключения станка отломившийся фрагмент стружки порезал ногу рабочего.

Прокурор Железнодорожного района внес представление директору строительной организации. После этого работодатель усилил контроль за соблюдением техники безопасности, а пострадавшему сотруднику выплатили компенсацию морального вреда в размере 257 тысяч рублей.

«Кроме того, по постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) в виде штрафа», - заключили в надзорном ведомстве.

несчастный случай на производстве компенсация прокуратура

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
