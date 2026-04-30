В Улан-Удэ металлическая стружка порезала ногу токаря

В Улан-Удэ токарь получил тяжкий вред здоровью на рабочем месте. Установлено, что несчастный случай на производстве произошел из-за недостаточного контроля со стороны работодателя.

Токарь использовал резец без стружколомателя, что привело к образованию длинной металлической стружки. После отключения станка отломившийся фрагмент стружки порезал ногу рабочего.

Прокурор Железнодорожного района внес представление директору строительной организации. После этого работодатель усилил контроль за соблюдением техники безопасности, а пострадавшему сотруднику выплатили компенсацию морального вреда в размере 257 тысяч рублей.

«Кроме того, по постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) в виде штрафа», - заключили в надзорном ведомстве.