В Улан-Удэ на маршруты вышли нарядные автобусы и трамваи

В преддверии Дня Победы городской транспорт в Улан-Удэ начал преображаться. На линию уже вышел украшенный «Волгабас» на маршруте №134, также курсируют и праздничные трамваи.

Теперь жители и гости города смогут не только удобно добираться до места, но и ощутить атмосферу праздника прямо в пути.

К 9 мая магистральные улицы города украсят 15 билбордов, 32 флаговые конструкции, семь фотозон для памятных снимков, также во всех районах города на видеоэкранах появятся тематические видеоролики. Со 2-го мая праздничное оформление появится и в парках: там установят ещё 30 флаговых конструкций и две фотозоны в парке «Юбилейный».

