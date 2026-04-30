30.04.2026
В Улан-Удэ на маршруты вышли нарядные автобусы и трамваи
Транспорт украсили к 9 мая
Текст: Елена Кокорина
В преддверии Дня Победы городской транспорт в Улан-Удэ начал преображаться. На линию уже вышел украшенный «Волгабас» на маршруте №134, также курсируют и праздничные трамваи.
Теперь жители и гости города смогут не только удобно добираться до места, но и ощутить атмосферу праздника прямо в пути.
К 9 мая магистральные улицы города украсят 15 билбордов, 32 флаговые конструкции, семь фотозон для памятных снимков, также во всех районах города на видеоэкранах появятся тематические видеоролики. Со 2-го мая праздничное оформление появится и в парках: там установят ещё 30 флаговых конструкций и две фотозоны в парке «Юбилейный».
Фото: мэрия города
