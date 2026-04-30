Общество 30.04.2026 в 12:49

В Улан-Удэ на маршруты вышли нарядные автобусы и трамваи

Транспорт украсили к 9 мая
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ на маршруты вышли нарядные автобусы и трамваи

В преддверии Дня Победы городской транспорт в Улан-Удэ начал преображаться. На линию уже вышел украшенный «Волгабас» на маршруте №134, также курсируют и праздничные трамваи.

Теперь жители и гости города смогут не только удобно добираться до места, но и ощутить атмосферу праздника прямо в пути.

К 9 мая магистральные улицы города украсят 15 билбордов, 32 флаговые конструкции, семь фотозон для памятных снимков, также во всех районах города на видеоэкранах появятся тематические видеоролики. Со 2-го мая праздничное оформление появится и в парках: там установят ещё 30 флаговых конструкций и две фотозоны в парке «Юбилейный».

Фото: мэрия города

Теги
9 мая

ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru