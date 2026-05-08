Общество 08.05.2026 в 17:13

Глава Бурятии навестил бойцов в военном госпитале

Там прошел концерт ко Дню Победы
Текст: Андрей Константинов
8 мая в Улан-Удэ в госпитале для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию, состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы. С военными также встретился глава Бурятии Алексей Цыденов. Он вручил небольшие подарки и разделил праздник с бойцами.

– Уточнил, кому чем помочь надо. Будем работать, – сказал Алексей Цыденов. – Это мужественные люди, стойкие, настоящие защитники Отечества. Полны оптимизма и воли к Победе. Только вместе, только плечом к плечу. Победа будет за нами!


В военном госпитале сейчас проходят лечение 155 военнослужащих. 


«Каких-то бойцов на лечение забирает Республиканская клиническая больница. Взаимодействие с военным госпиталем давно налажено, сложные случаи забираем на долечивание», – отметил глава республики.


В актовом зале войсковой части сегодня звучали песни военных лет. Праздничный концерт для бойцов подготовили артисты Бурятской государственной филармонии, Бурятского государственного театра оперы и балета, Русского драматического театра, Государственного цирка Республики Бурятия, а также коллектива 102-й бригады материально-технического обеспечения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
