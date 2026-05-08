Культура 08.05.2026 в 15:48

Динара Зарыпова представит Бурятию на вокальном конкурсе «Звезда-2026»

Всего заявлено 95 участников
Динара Зарыпова представит Бурятию на международном вокальном конкурсе «Звезда-2026» (16+). Телеканал «Звезда» опубликовал список участников нового сезона своего вокального конкурса.

Всего заявлено 95 участников. Помимо исполнителей из разных субъектов России, в списке указаны музыканты из Узбекистана, Таджикистана и Болгарии.

Бурятию будет представлять Динара Зарыпова, обучавшаяся в колледже искусств имени Чайковского в Улан-Удэ.

В 2024 году она выступила в столице Бурятии на одной сцене с известной певицей Ларисой Долиной. В том же году на сцене колледжа искусств состоялся её первый сольный концерт.

В прошлом году республику на конкурсе представляла Арюн Гоа (Арюна Нимаева). Тогда основательница этно-рок группы «Нукер» смогла пройти в финал телепроекта.

