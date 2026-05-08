В Улан-Удэ строители рухнули вниз из-за машиниста башенного крана

Стали известны подробности сегодняшнего несчастного случая на стройке в Октябрьском районе Улан-Удэ. Напомним, двое рабочих рухнули вниз с высоты 6-го этажа, один из них скончался.

По данному факту в районном следственном отделе СУ СКР по Бурятии завели уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель человека).

На строительной площадке велось возведение жилого комплекса. Машинист башенного крана во время манипуляций с грузом на высоте 6-го этажа обрушил строительные леса, на которых находились два работника. После падения один из строителей от полученных повреждений скончался, второго с травмами доставили в больницу.

«В настоящее время следователем СК на месте происшествия проводится комплекс процессуальных действий. Осуществляется сбор доказательств, направленный на установление полной картины происшествия», - заключили в следственном ведомстве.