Общество 08.05.2026 в 15:59

Депутат Улан-Удэнского горсовета почтил память ветеранов авиапредприятия

Цырен Жамсуев принял участие в открытии второй части Аллеи Славы
Текст: Петр Санжиев
В микрорайоне Аэропорт города Улан-Удэ невдалеке от известного самолета-памятника «АН-2» прошла торжественная церемония, посвященная завершению очередного этапа развития местной Аллеи Славы. Собравшиеся отдали дань уважения работникам авиапредприятия-участникам Великой Отечественной войны.

«Рад всех приветствовать на открытии второго этапа нашей Аллеи Славы. Большая честь поучаствовать в таком мероприятии, направленном на сохранение памяти о великом подвиге наших предков. Огромная им благодарность за то, что они сохранили мирное небо над головой, сохранили наше государство, возможность дальше развиваться нашему народу», - выступил Цырен Жамсуев, депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов.


Он отметил, что в торжественном мероприятии принимает участие много детей и подростков.

«У нас есть возможность передать им память о славном подвиге наших предков, чтобы они дальше передали ее своим детям», - подчеркнул депутат горсовета и заверил, что дальнейшее продолжение Аллеи Славы будет максимально поддерживаться.

Цырен Жамсуев высказал признательность инициаторам Аллеи Славы, совету ветеранов, активистам-общественникам, родственникам тех, чьи имена теперь увековечены на Аллее. Он отметил, что была проделана огромная работа.


Другие выступившие также подчеркнули значимость этой очередной патриотической инициативы и большое значение для россиян праздника 9 мая.

Евгений Эрдыниев, руководитель Администрации Советского района г. Улан-Удэ, отметил, что День Победы является, наверное, самым главным праздником страны. «В этих 42 героях, наших работниках авиапредприятия микрорайона Аэропорт, мы чтим и передаем память о тех страшных страницах истории нашей страны, о том подвиге, который совершили наши прадеды, деды в годы войны, в послевоенные годы, нашему подрастающему поколению», - сказал руководитель района.


Олег Бадлуев, депутат Народного Хурала Республики Бурятия, сказал, что Великая Отечественная война затронула каждую семью.

Он напомнил, что первый эта создания Аллеи Славы был проведен в прошлом году, когда все праздновали 80-летие Великой Победы. Говоря о защитниках Отечества, о тружениках тыла Олег Бадлуев сказал, что никто не будет забыт.


Был среди выступивших и участник специальной военной операции. Военный заявил, что Бурятия гордится своими 44 Героями Советского Союза, 12 полными кавалерами ордена Славы, знаменитыми снайперами, наводившими ужас на гитлеровцев, всеми другими воинами республики, и отдает дань памяти тем, кто ковал Победу в тылу.

«Сегодня наши земляки приближают количество Героев Российской Федерации к количеству Героев Советского Союза, получивших высокое звание в годы Великой Отечественной войны. Да, у нас самые большие потери. Да, у нас самое большое количество Героев Российской Федерации по регионам. Но мы продолжаем идти вперед, повторяя подвиг наших предков, тех людей, которые заставили говорить о себе весь мир. Вся Европа была меньше, чем за два месяца покорена, но мы не сдались. Победили тогда, победим и сейчас», - обратился он к собравшимся в контексте специальной военной операции. Пожелал всем здоровья, движения вперед и быть настоящими гражданами великой Родины. Конечно, поздравил с праздником.


Всех выступивших проводили аплодисментами.

Торжественное мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере. Дети и взрослые читали стихи, звучали гимн России и множество других песен, была объявлена минута молчания, к портретам ветеранов на Аллее Славы возложили цветы. Глава района вручил нескольким ребятишкам нагрудные знаки «Мой папа герой». Собравшиеся фотографировались на память, снимали небольшие видео. Многие были с небольшими патриотическими флажками, георгиевскими ленточками. Все прошло на славу.
