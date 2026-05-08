Происшествия 08.05.2026 в 16:16

В Улан-Удэ двое строителей рухнули с высоты 6 этажа

Один из мужчин скончался в медучреждении
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

В Октябрьском районе Улан-Удэ с высоты 6 этажа упали двое строителей. Предварительно, несчастный случай произошел сегодня около 14 часов на стройке многоквартирного дома. Рабочие рухнули вниз во время укладки фасадного кирпича. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

Подчеркивается, что один из мужчин скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

«Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и принятому следственным органом правовому решению», - говорится в сообщении.

 

