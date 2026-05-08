В Улан-Удэ двое строителей рухнули с высоты 6 этажа

В Октябрьском районе Улан-Удэ с высоты 6 этажа упали двое строителей. Предварительно, несчастный случай произошел сегодня около 14 часов на стройке многоквартирного дома. Рабочие рухнули вниз во время укладки фасадного кирпича. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

Подчеркивается, что один из мужчин скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

«Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и принятому следственным органом правовому решению», - говорится в сообщении.