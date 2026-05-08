В Улан-Удэ женщина обчистила банковскую карту приютившей её пенсионерки

В Улан-Удэ осудили женщину, которая обманом получила доступ к банковской карте пенсионерки и похитила с её счетов 44 тысячи рублей. Потерпевшая приютила новую знакомую и попросила присмотреть за собаками перед отъездом, а в итоге лишилась денег, которые копила на поездку в Казань.20 апреля 2025 года на улице познакомились две женщины. Пенсионерка рассказала, что скоро уезжает в Казань и некому присмотреть за собаками. Новая знакомая вызвалась помочь и предложила пожить в доме, чтобы животные привыкли. Хозяйка согласилась и даже стала угощать гостью спиртным.В процессе общения потерпевшая, плохо разбиравшаяся в мобильных приложениях, доверила новой знакомой свой телефон и банковскую карту. Она попросила женщину помочь с переводом 500 рублей, которые должны были прийти на карту от родственников, и продиктовала ей пин-код.Ночью, пока хозяйка спала, гостья тайком взяла телефон и банковскую карту. В течение нескольких часов она трижды снимала деньги через банкомат в ресторанно-гостиничном комплексе. Общая сумма снятых наличных составила 38 тысяч рублей. Ещё почти 6 тысяч рублей женщина потратила на покупки в магазинах, в том числе на алкоголь и сигареты. Свои действия она пыталась скрыть, но пенсионерка заметила пропажу денег только через несколько дней, когда пришла в банк снимать накопления перед поездкой.В суде потерпевшая пояснила, что украденные деньги были её единственными сбережениями и составляли две пенсии. Разрешения тратить средства со счета она не давала, а попросила новую знакомую лишь помочь с переводом.В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину. Она пояснила, что узнала пин-код и пароль от приложения, пока выпивала вместе с потерпевшей. Женщина подробно рассказала, как снимала деньги и оплачивала покупки чужой картой.Суд назначил женщине наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. В тот момент она уже отбывала срок по другому приговору - за кражу. Новый приговор частично сложили с предыдущим. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Ущерб потерпевшей до сих пор не возмещён. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»