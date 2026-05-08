Происшествия 08.05.2026

В Улан-Удэ женщина обчистила банковскую карту приютившей её пенсионерки

Потерпевшая доверила новой знакомой присмотреть за собаками и осталась без накоплений
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ осудили женщину, которая обманом получила доступ к банковской карте пенсионерки и похитила с её счетов 44 тысячи рублей. Потерпевшая приютила новую знакомую и попросила присмотреть за собаками перед отъездом, а в итоге лишилась денег, которые копила на поездку в Казань.

20 апреля 2025 года на улице познакомились две женщины. Пенсионерка рассказала, что скоро уезжает в Казань и некому присмотреть за собаками. Новая знакомая вызвалась помочь и предложила пожить в доме, чтобы животные привыкли. Хозяйка согласилась и даже стала угощать гостью спиртным.

В процессе общения потерпевшая, плохо разбиравшаяся в мобильных приложениях, доверила новой знакомой свой телефон и банковскую карту. Она попросила женщину помочь с переводом 500 рублей, которые должны были прийти на карту от родственников, и продиктовала ей пин-код.

Ночью, пока хозяйка спала, гостья тайком взяла телефон и банковскую карту. В течение нескольких часов она трижды снимала деньги через банкомат в ресторанно-гостиничном комплексе. Общая сумма снятых наличных составила 38 тысяч рублей. Ещё почти 6 тысяч рублей женщина потратила на покупки в магазинах, в том числе на алкоголь и сигареты. Свои действия она пыталась скрыть, но пенсионерка заметила пропажу денег только через несколько дней, когда пришла в банк снимать накопления перед поездкой.

В суде потерпевшая пояснила, что украденные деньги были её единственными сбережениями и составляли две пенсии. Разрешения тратить средства со счета она не давала, а попросила новую знакомую лишь помочь с переводом.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину. Она пояснила, что узнала пин-код и пароль от приложения, пока выпивала вместе с потерпевшей. Женщина подробно рассказала, как снимала деньги и оплачивала покупки чужой картой.

Суд назначил женщине наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. В тот момент она уже отбывала срок по другому приговору - за кражу. Новый приговор частично сложили с предыдущим. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Ущерб потерпевшей до сих пор не возмещён. Приговор вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»

В Бурятии депутаты и активисты «Единой России» поздравили ветеранов ВОВ
08.05.2026 в 16:57
В Бурятии пересмотрят решения по единому пособию многодетным семьям
08.05.2026 в 16:44
Россия в «черном списке» ЕС: как это повлияет на бизнес
08.05.2026 в 16:19
В Улан-Удэ двое строителей рухнули с высоты 6 этажа
08.05.2026 в 16:16
