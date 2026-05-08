Происшествия 08.05.2026 в 17:33

В Сочи житель Бурятии повредил позвоночник, угодив в глубокий овраг

Он ехал на мопеде
Фото: Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

Накануне вечером в Адлерском районе Сочи 40-летний житель Бурятии слетел в овраг глубиной около 5 метров. Мужчина ехал на мопеде на территории СТ «Стимул», но не справился с управлением и сорвался с дороги вниз.

Спасатели Хостинского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали мужчину из оврага на носилках и передали медикам.

У пострадавшего диагностированы повреждение позвоночника и черепно-мозговая травма.

