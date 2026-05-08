Общество 08.05.2026 в 16:57

В Бурятии депутаты и активисты «Единой России» поздравили ветеранов ВОВ

Члены партии лично выразили свое «спасибо»
Текст: Карина Перова
В преддверии Дня Победы в Бурятии депутаты и активисты партии «Единая Россия» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, лично выразив свое «спасибо».

В Заиграевском районе депутат Народного Хурала Александр Батурин навестил Богдана Васильевича Сагайдака – бывшего узника концлагеря. Совсем еще ребенком он познал ужасы фашистского плена. Но он выжил, выстоял. Парламентарий вручил мужчине подарок и пожелал крепкого здоровья.

Депутат горсовета Улан-Удэ Беликто Цыбиков поздравил Бато Бастуевича Федорова. Он встал на защиту Отечества совсем юным, в 17 лет, приняв участие в разгроме японцев в Маньчжурской операции. Служил сапёром. «Бато Бастуевич не только сражался за мир, но и после войны восстанавливал страну», - подчеркнул народный избранник.

Глава Прибайкальского района Николай Коновалов пришел к Ивану Михайловичу Егорову – ветерану войны с Японией. Фронтовика чествовали во время автопробега. В 1944 году он был призван Аларским районным военным комиссариатом и в звании сержанта прошел суровыми дорогами войны на Забайкальском фронте, внеся свой вклад в разгром квантунской армии. Боевые и трудовые заслуги Ивана Михайловича отмечены многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых медаль «За победу над Японией», медаль Жукова, орден «Отечественной войны II степени».

Депутат Народного Хурала Павел Федоров поблагодарил Цэндэ Жалсановну Цыренову. В 1943 году она добровольцем вступила в Красную Армию и участвовала в разгроме японцев. Служила в 457-м авиаполку механиком по обслуживанию боевых самолётов Забайкальского фронта. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». Ветеран – родом из села Загустай Селенгинского района. 15 февраля ей исполнилось 100 лет.

