08.05.2026 в 16:19

Россия в «черном списке» ЕС: как это повлияет на бизнес

Текст: Служба информации "Номер один"
29 января 2026 года Россия была включена в перечень юрисдикций повышенного риска в сфере противодействия отмыванию доходов. Это решение означает ужесточение контроля со стороны европейских банков и финансовых институтов. Фактически речь идет не о формальном статусе, а о смене режима работы комплаенс-служб: каждая операция с участием российского бизнеса рассматривается как потенциально рискованная.

Усиление комплаенс-контроля: новая реальность расчетов

Включение в список высокого риска запускает усиленные процедуры проверки. Даже стандартные платежи начинают проходить ручную модерацию.

Основные последствия:

●    увеличение сроков проведения платежей;

●    дополнительные запросы документов от банков;

●    повышенная вероятность блокировок и возвратов средств.

Даже при использовании посредников или третьих стран операции не освобождаются от проверки. Это делает финансовые потоки менее предсказуемыми и усложняет планирование.

Эффект домино: реакция международных банков

Ключевой риск — распространение ограничений за пределы ЕС. Банки, окрывающие счета в ОАЭ, Турции, Китае и других юрисдикциях ориентируются на доступ к европейской финансовой системе.

В результате:

●    банки начинают самостоятельно ужесточать проверки;

●    возрастает число превентивных отказов в проведении операций;

●    усиливается контроль за транзитными платежами.

Такая практика формирует цепную реакцию, при которой даже формально допустимые операции могут блокироваться на уровне банковского комплаенса.

Аудит документов: подготовка к проверкам

В условиях усиленного контроля ключевым фактором становится качество документальной базы.

Компании должны заранее подготовить:

●    документы Source of Wealth — происхождение капитала;

●    документы Source of Funds — источник средств;

●    подтверждение деловой цели операций.

Документы должны быть структурированы, логичны и непротиворечивы. Любые расхождения могут стать основанием для отказа в проведении платежа.

Изменение валютной стратегии

Операции в евро становятся наиболее уязвимыми. Компании вынуждены адаптировать платежную модель.

Практические шаги:

●    переход на расчеты в национальных валютах;

●    использование альтернативных платежных каналов;

●    работа через платежных агентов в нейтральных юрисдикциях.

Такая диверсификация снижает зависимость от европейской финансовой инфраструктуры.

Substance как фактор доверия

Формальные структуры без реального присутствия теряют эффективность. Банки требуют подтверждения экономической деятельности.

Ключевые элементы:

●    наличие офиса в стране регистрации;

●    местный директор и персонал;

●    уплата налогов и ведение деятельности.

Отсутствие реального присутствия увеличивает вероятность отказа в обслуживании.

"Защитные" контракты: управление рисками блокировок

В условиях нестабильных расчетов особое значение приобретает договорная база.

Контракты должны учитывать:

●    возможность задержки или блокировки платежа банком;

●    перераспределение ответственности между сторонами;

●    механизмы продления сроков исполнения обязательств.

Использование стандартных шаблонов без адаптации к текущей ситуации увеличивает риск финансовых потерь.

Комлексная оптимизация модели с привлечением экспертов

Новая регуляторная среда требует от бизнеса пересмотра операционной модели: от платежной логистики до юридической структуры и договорной базы. В условиях усиленного контроля ключевыми становятся прозрачность, документальная подготовка и наличие реального присутствия в выбранной юрисдикции. Для оценки доступных решений и выбора оптимальной стратегии международной деятельности рекомендуется изучить практические подходы эксперов GSL.org для задач, связанных с открытием зарубежных компаний, включая вопросы структурирования бизнеса и адаптации к текущим требованиям комплаенса.

Реклама. ООО «ДЖИ ЭС ЭЛЬ - ПРАВО» ИНН 7701670060
Erid: 2SDnjdMg53p

