Общество 08.05.2026 в 16:44

В Бурятии пересмотрят решения по единому пособию многодетным семьям

Право на него сохранят семьи, чей доход превышает прожиточный минимум не более, чем на 10%
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Отделение Соцфонда по Бурятии пересмотрит принятые с января 2026 года решения об отказе в переназначении пособия. Эти изменения введены по поручению президента России по итогам «прямой линии» с гражданами, состоявшейся в декабре 2025 года. 

Единое пособие — это адресная ежемесячная выплата для беременных женщин и родителей детей до 17 лет. Сегодня в Бурятии его получают родители на 114 тысяч детей и 1390 будущих мам. Главное условие назначения пособия - среднемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в республике. В 2026 году его размер составляет 20 644 рубля. Ранее даже незначительное превышение этого предела - буквально на несколько рублей - приводило к отказу в пособии.

Как сообщили в учреждении, Отделение СФР по Бурятии пересмотрит заявления на продление пособия, по которым с начала 2026 года были приняты отрицательные решения. Семьям, получившим отказ из-за дохода, превышающего установленную норму в пределах 10%, выплата будет оформлена автоматически. Информация о вынесенном решении будет размещена в личном кабинете на портале госуслуг.

«Размер назначаемого в таких случаях единого пособия на детей составит 50% прожиточного минимума для детей в республике. Напомню, в этом году этот минимум составляет 20025 рублей. Соответственно, размер пособия будет 10012 рублей», – отметил управляющий Отделением СФР по Бурятии Климентий Шомоев.

Многодетным родителям, которые хотят и в будущем продлять получение выплаты с учетом новых правил, стоит учесть необходимость соблюдения сроков подачи заявления. Важно его подать либо в последний месяц выплаты, либо в течение трех месяцев после окончания выплаты.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
