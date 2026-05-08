В Бурятии пьяный сельчанин заплутал в ночном лесу

Минувшей ночью в лесу возле села Усть-Брянь Заиграевского района заблудился мужчина. Сообщение через систему «112» поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.

Позднее выяснилось, что сельчанин зашел в чащу в состоянии алкогольного опьянения. Для проведения поисковых работ на место выехали спасатели БРПСС.

«Заблудившегося нашли, вывели из леса и передали сотрудникам полиции. Мужчина от госпитализации отказался», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.