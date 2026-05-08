Общество 08.05.2026 в 10:07

Жительница Бурятии стала ВИЧ-положительной в 70 лет

Но за девять лет ей удалось подавить вирус
A- A+
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии стала ВИЧ-положительной в 70 лет
Фото: нейросеть

В СПИД-Центре Бурятии сообщили о росте ВИЧ-инфицированных пожилого возраста. В 2025 году на учет встал 41 человек старше 60 лет – это 10% от всех выявленных случаев за год. А за первые четыре месяца 2026-го уже зарегистрировали девять таких пациентов.

«Помимо иммунодефицита у пожилых часто наблюдаются хронические болезни органов. У них ниже уровень клеток иммунитета, слабее реакция на терапию в первые три года. Даже при лечении выше риск прогресса до СПИДа или летального исхода», - рассказали специалисты.

Тем не менее ВИЧ-инфицированные «серебряного» возраста активно борются с болезнью. Так, в СПИД-Центре наблюдается 79-летняя женщина. Пенсионерка заразилась через половой путь в 70 лет. В тот момент у нее зашкаливала вирусная нагрузка, обострились хронические заболевания.

Состояние пациентки улучшилось после ведения здорового образа жизни. Сейчас она – волонтер, занимается скандинавской ходьбой, ест только полезное, бросила курить после 30-летнего стажа. Постоянно принимает специальные препараты, подавляющие ВИЧ в организме, не пропускает прием других лекарств. Благодаря этому наблюдаются отличные показатели: иммунитет в норме, вирус подавлен.

«Лекарства и анализы пожилым пациентам обычно привозят на дом, но она справляется сама и скрывает диагноз от родных, чтобы жить полноценно», - отметили в центре.

Жителей призывают не забывать о защите во время полового акта даже в пожилом возрасте. А также проходить своевременную диагностику.

Теги
ВИЧ СПИД-Центр пожилые статистика

Все новости

«Какой страны не существует: Якутии или Бурятии?»
08.05.2026 в 10:57
Экс-военнослужащего отправили в колонию за получение взяток
08.05.2026 в 10:49
В Улан-Удэ перекрыли движение из-за аварии на водопроводе
08.05.2026 в 10:47
Срок службы авиалайнеров из Улан-Удэ на Дальний Восток продлят
08.05.2026 в 10:44
В Бурятии лесники тушат два пожара
08.05.2026 в 10:39
В улусе в Бурятии разлилась река и оросительная система
08.05.2026 в 10:31
Жительница Бурятии стала ВИЧ-положительной в 70 лет
08.05.2026 в 10:07
Бурятское село может завалить Монголию орхидеями
08.05.2026 в 09:45
Житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч при покупке готового бизнеса
08.05.2026 в 09:33
В Бурятии пьяный сельчанин заплутал в ночном лесу
08.05.2026 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
«Какой страны не существует: Якутии или Бурятии?»
Блогер задал москвичам вопрос с подвохом
08.05.2026 в 10:57
Экс-военнослужащего отправили в колонию за получение взяток
В Чите капитан брал деньги за незаконную аккредитацию медработников
08.05.2026 в 10:49
В Улан-Удэ изменится движение на Коммунистической
На эту улицу нельзя будет поворачивать с Сухэ-Батора и Борсоева
08.05.2026 в 09:16
Как оформить отсрочку по кредиту
Разберем, как правильно подать заявление в банк
08.05.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru