Жительница Бурятии стала ВИЧ-положительной в 70 лет

В СПИД-Центре Бурятии сообщили о росте ВИЧ-инфицированных пожилого возраста. В 2025 году на учет встал 41 человек старше 60 лет – это 10% от всех выявленных случаев за год. А за первые четыре месяца 2026-го уже зарегистрировали девять таких пациентов.

«Помимо иммунодефицита у пожилых часто наблюдаются хронические болезни органов. У них ниже уровень клеток иммунитета, слабее реакция на терапию в первые три года. Даже при лечении выше риск прогресса до СПИДа или летального исхода», - рассказали специалисты.

Тем не менее ВИЧ-инфицированные «серебряного» возраста активно борются с болезнью. Так, в СПИД-Центре наблюдается 79-летняя женщина. Пенсионерка заразилась через половой путь в 70 лет. В тот момент у нее зашкаливала вирусная нагрузка, обострились хронические заболевания.

Состояние пациентки улучшилось после ведения здорового образа жизни. Сейчас она – волонтер, занимается скандинавской ходьбой, ест только полезное, бросила курить после 30-летнего стажа. Постоянно принимает специальные препараты, подавляющие ВИЧ в организме, не пропускает прием других лекарств. Благодаря этому наблюдаются отличные показатели: иммунитет в норме, вирус подавлен.

«Лекарства и анализы пожилым пациентам обычно привозят на дом, но она справляется сама и скрывает диагноз от родных, чтобы жить полноценно», - отметили в центре.

Жителей призывают не забывать о защите во время полового акта даже в пожилом возрасте. А также проходить своевременную диагностику.