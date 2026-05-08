В улусе в Бурятии разлилась река и оросительная система

В улусе Соёл Баргузинского района Бурятии произошел разлив реки Улан-Бургасы и Караликской оросительной системы.

В связи в этим в населенном пункте накануне вечером, 7 мая, ввели режим повышенной готовности – вышло соответствующее распоряжение райадминистрации.

Специалисты заявили, что разлив случился в результате интенсивного снеготаяния и резкого повышения температуры.