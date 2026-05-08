Происшествия 08.05.2026 в 10:31
В улусе в Бурятии разлилась река и оросительная система
Там ввели режим повышенной готовности
Текст: Карина Перова
В улусе Соёл Баргузинского района Бурятии произошел разлив реки Улан-Бургасы и Караликской оросительной системы.
В связи в этим в населенном пункте накануне вечером, 7 мая, ввели режим повышенной готовности – вышло соответствующее распоряжение райадминистрации.
Специалисты заявили, что разлив случился в результате интенсивного снеготаяния и резкого повышения температуры.