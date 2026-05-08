Происшествия 08.05.2026 в 10:31

В улусе в Бурятии разлилась река и оросительная система

Там ввели режим повышенной готовности
A- A+
Текст: Карина Перова
В улусе в Бурятии разлилась река и оросительная система
Фото: Баргузин-инфо.24/7

В улусе Соёл Баргузинского района Бурятии произошел разлив реки Улан-Бургасы и Караликской оросительной системы.

В связи в этим в населенном пункте накануне вечером, 7 мая, ввели режим повышенной готовности – вышло соответствующее распоряжение райадминистрации.

Специалисты заявили, что разлив случился в результате интенсивного снеготаяния и резкого повышения температуры.

Теги
река разлив

Все новости

«Какой страны не существует: Якутии или Бурятии?»
08.05.2026 в 10:57
Экс-военнослужащего отправили в колонию за получение взяток
08.05.2026 в 10:49
В Улан-Удэ перекрыли движение из-за аварии на водопроводе
08.05.2026 в 10:47
Срок службы авиалайнеров из Улан-Удэ на Дальний Восток продлят
08.05.2026 в 10:44
В Бурятии лесники тушат два пожара
08.05.2026 в 10:39
В улусе в Бурятии разлилась река и оросительная система
08.05.2026 в 10:31
Жительница Бурятии стала ВИЧ-положительной в 70 лет
08.05.2026 в 10:07
Бурятское село может завалить Монголию орхидеями
08.05.2026 в 09:45
Житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч при покупке готового бизнеса
08.05.2026 в 09:33
В Бурятии пьяный сельчанин заплутал в ночном лесу
08.05.2026 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Улан-Удэ перекрыли движение из-за аварии на водопроводе
На улице Кирпичная из-под земли вышла вода
08.05.2026 в 10:47
В Бурятии лесники тушат два пожара
С огнем сражаются десятки человек
08.05.2026 в 10:39
Житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч при покупке готового бизнеса
Мошенники выманили у него деньги под видом франшизы
08.05.2026 в 09:33
В Бурятии пьяный сельчанин заплутал в ночном лесу
Мужчину вывели из чащи спасатели
08.05.2026 в 09:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru