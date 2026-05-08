Общество 08.05.2026 в 06:02

Зурхай на пятницу, 8 мая

21-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на пятницу, 8 мая
Благоприятно: для людей года Овцы, Курицы, Обезьяны и Лошади; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, засевать поля, торговать.

Неблагоприятно: для людей года Тигра и Зайца; заключать дружеские соглашения, участвовать в государственных делах (назначение на должности, принятие законов и т. п.), принимать невестку, устраивать праздники, повышать статус и назначать на высокие посты, приглашать гостей и начинать важные дела.

Стрижка волос: к инфекционным болезням.

Дорога: благоприятно отправляться в путешествия (кроме направления на юг).

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

Зурхай на пятницу, 8 мая
08.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 8 мая 2026 года
08.05.2026 в 06:02
Строить в Бурятии скоро будет некому
08.05.2026 в 06:00
Мошенники проникли в онлайн-игры
07.05.2026 в 21:08
В Бурятии пьяная женщина без прав устроила тройное ДТП, в котором сломал шею ее брат
07.05.2026 в 18:00
Дети мечтают обрести семью
07.05.2026 в 17:42
Экономика Монголии выросла на 6,5%
07.05.2026 в 17:32
В Улан-Удэ кочегарам выплатят зарплату после вмешательства следователей
07.05.2026 в 16:23
Туристов на Ольхоне будут обыскивать
07.05.2026 в 16:18
В Бурятии строительная фирма задолжала работникам свыше 4,6 млн рублей
07.05.2026 в 16:15
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 8 мая 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
08.05.2026 в 06:02
Строить в Бурятии скоро будет некому
Уголовные риски отпугивают предпринимателей от господрядов
08.05.2026 в 06:00
Мошенники проникли в онлайн-игры
Жителей Бурятии предупредили о схеме, в которой покупка игровых бонусов оборачивается обвинением в «финансировании ВСУ»
07.05.2026 в 21:08
Дети мечтают обрести семью
Малыши и подростки ждут любящих родителей
07.05.2026 в 17:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru