Зурхай на пятницу, 8 мая

Благоприятно: для людей года Овцы, Курицы, Обезьяны и Лошади; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, засевать поля, торговать.Неблагоприятно: для людей года Тигра и Зайца; заключать дружеские соглашения, участвовать в государственных делах (назначение на должности, принятие законов и т. п.), принимать невестку, устраивать праздники, повышать статус и назначать на высокие посты, приглашать гостей и начинать важные дела.Стрижка волос: к инфекционным болезням.Дорога: благоприятно отправляться в путешествия (кроме направления на юг).Фото: Номер один