В селе Бурятии пожарные спасли двухэтажный дом от огня

7 мая в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района пожарные оперативно ликвидировали возгорание сухой травы, не допустив распространения огня на двухэтажный нежилой дом.

- -Сообщение о пожаре поступило 7 мая. Выгорела сухая трава на площади 200 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, угроза перехода огня на строение была своевременно устранена. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неизвестных лиц. – сообщили в ГО и ЧС.

Всего за сутки на территории Республики Бурятия зарегистрировано восемь случаев возгорания сухой растительности. Общая площадь, пройденная огнём, составила около четырех гектаров.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что в период особого противопожарного режима запрещено использовать открытый огонь.

- Очистите свой участок от сухой травы и горючего мусора. Создайте «зону безопасности»: уберите траву не только внутри, но и вокруг своей территории. Если рядом заброшенный участок, заросший бурьяном - очистите прилегающую полосу или сообщите в администрацию.

Фото: нейросеть