Происшествия 08.05.2026 в 09:33

Житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч при покупке готового бизнеса

Мошенники выманили у него деньги под видом франшизы
Текст: Елена Кокорина
Житель Улан-Удэ потерял 600 тысяч рублей при попытке купить готовый бизнес. 6 мая он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

В начале прошлого года 38-летний мужчина решил открыть магазин по франшизе и оставил заявку на одном из сайтов. Вскоре с ним связался человек, представившийся менеджером компании. В ходе телефонных разговоров и переписки в мессенджере он убедил его в выгодности сделки, пообещав полное сопровождение: поиск помещения, подбор персонала, закупку товара и оформление документов.

У мужчины не хватало средств, но «менеджер» и тут решил помочь, предложив услуги брокера для оформления кредитов.

- Потерпевший передал свои паспортные данные, СНИЛС и ИНН, после чего на его имя были оформлены займы в нескольких банках. Затем он перевёл 600 тысяч на счёт, указанный мошенником Договор был подписан дистанционно и отправлен ему по электронной почте, - сообщили в полиции республики.

Далее мужчине сообщили контакт другого «специалиста», который должен был заниматься открытием магазина, однако работа не велась: предложенные варианты помещений отклонялись без объяснения причин, подбор персонала тоже не осуществлялся. А с августа оба «сотрудника» и вовсе перестали выходить на связь.

В полиции Бурятии призывают граждан быть предельно внимательными при заключении дистанционных сделок, особенно если речь идёт о переводе крупных сумм незнакомым лицам.

Фото: нейросеть

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
