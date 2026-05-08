Житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч при покупке готового бизнеса

Житель Улан-Удэ потерял 600 тысяч рублей при попытке купить готовый бизнес. 6 мая он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

В начале прошлого года 38-летний мужчина решил открыть магазин по франшизе и оставил заявку на одном из сайтов. Вскоре с ним связался человек, представившийся менеджером компании. В ходе телефонных разговоров и переписки в мессенджере он убедил его в выгодности сделки, пообещав полное сопровождение: поиск помещения, подбор персонала, закупку товара и оформление документов.

У мужчины не хватало средств, но «менеджер» и тут решил помочь, предложив услуги брокера для оформления кредитов.

- Потерпевший передал свои паспортные данные, СНИЛС и ИНН, после чего на его имя были оформлены займы в нескольких банках. Затем он перевёл 600 тысяч на счёт, указанный мошенником Договор был подписан дистанционно и отправлен ему по электронной почте, - сообщили в полиции республики.

Далее мужчине сообщили контакт другого «специалиста», который должен был заниматься открытием магазина, однако работа не велась: предложенные варианты помещений отклонялись без объяснения причин, подбор персонала тоже не осуществлялся. А с августа оба «сотрудника» и вовсе перестали выходить на связь.

В полиции Бурятии призывают граждан быть предельно внимательными при заключении дистанционных сделок, особенно если речь идёт о переводе крупных сумм незнакомым лицам.

Фото: нейросеть