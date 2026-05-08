Происшествия 08.05.2026 в 08:56

В Улан-Удэ ищут рыжеволосую девушку со шрамами на лице

Она пропала в апреле
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 22-летняя Анастасия Фефелова, которая 27 апреля ушла из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В последний раз её видели 28 апреля в одном из торговых центров Советского района г. Улан-Удэ, сообщают в полиции республики.

Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы рыжие.

Особые приметы: шрам под левым глазом, шрам на носу слева, невнятная речь. Страдает хроническим заболеванием.

Была одета в шапку черную, куртку бежевую с капюшоном, леопардовую блузку, черные брюки и сапоги.

При наличии информации о разыскиваемой или её местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91или 102.

Фото: полиция РБ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
