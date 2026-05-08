В Улан-Удэ ищут рыжеволосую девушку со шрамами на лице

В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 22-летняя Анастасия Фефелова, которая 27 апреля ушла из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В последний раз её видели 28 апреля в одном из торговых центров Советского района г. Улан-Удэ, сообщают в полиции республики.

Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы рыжие.

Особые приметы: шрам под левым глазом, шрам на носу слева, невнятная речь. Страдает хроническим заболеванием.

Была одета в шапку черную, куртку бежевую с капюшоном, леопардовую блузку, черные брюки и сапоги.

При наличии информации о разыскиваемой или её местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91или 102.

Фото: полиция РБ