Происшествия 08.05.2026 в 08:56
В Улан-Удэ ищут рыжеволосую девушку со шрамами на лице
Она пропала в апреле
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 22-летняя Анастасия Фефелова, которая 27 апреля ушла из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В последний раз её видели 28 апреля в одном из торговых центров Советского района г. Улан-Удэ, сообщают в полиции республики.
Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы рыжие.
Особые приметы: шрам под левым глазом, шрам на носу слева, невнятная речь. Страдает хроническим заболеванием.
Была одета в шапку черную, куртку бежевую с капюшоном, леопардовую блузку, черные брюки и сапоги.
При наличии информации о разыскиваемой или её местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91или 102.
Фото: полиция РБ
Тегирозыск