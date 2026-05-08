Общество 08.05.2026 в 09:16
В Улан-Удэ изменится движение на Коммунистической
На эту улицу нельзя будет поворачивать с Сухэ-Батора и Борсоева
Текст: Карина Перова
В центре Улан-Удэ, на улице Коммунистическая, с 1 июня изменится схема движения. Как сообщили в комитете по транспорту администрации города, от улицы Ербанова до улицы Сухэ-Батора можно будет ехать только в одну сторону.
При этом нельзя будет поворачивать на улицу Коммунистическая с улиц Сухэ-Батора и Борсоева.
«Эти изменения нужны, чтобы улучшить движение транспорта и сделать больше бесплатных парковок», - заявили специалисты.