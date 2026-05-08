В Улан-Удэ изменится движение на Коммунистической

В центре Улан-Удэ, на улице Коммунистическая, с 1 июня изменится схема движения. Как сообщили в комитете по транспорту администрации города, от улицы Ербанова до улицы Сухэ-Батора можно будет ехать только в одну сторону.

При этом нельзя будет поворачивать на улицу Коммунистическая с улиц Сухэ-Батора и Борсоева.

«Эти изменения нужны, чтобы улучшить движение транспорта и сделать больше бесплатных парковок», - заявили специалисты.