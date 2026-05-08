Как оформить отсрочку по кредиту

«Какие документы и куда подавать, чтобы отсрочить платежи по кредиту?» Владимир, г. Северобайкальск.

Убедитесь, что вы относитесь к одной из категорий, имеющих право на отсрочку (снижение дохода более чем на 30%, попадание в зону ЧС, участие в СВО или ипотечные основания). Теперь разберем, как правильно подать заявление в банк.

Куда и как подавать

Писать заявление нужно в тот банк, где оформлен кредит. Сделать это можно лично в отделении, через интернет-банк или мобильное приложение в разделе «Заявления» или «Кредитные каникулы». Банк не имеет права отказать в приёме заявления, если вы предоставили все необходимые документы.

Перечень документов зависит от причины отсрочки.

Если оформляете каникулы из-за падения доходов, потребуются:

● справка о доходах физического лица и налоговых выплатах за текущий и прошлый годы (для наемных работников);

● справка о доходах и сумме уплаченного налога на профессиональный доход (для самозанятых);

● книга учёта доходов и расходов — для индивидуальных предпринимателей.

Важно: все справки действительны не более 30 дней с даты выдачи.

Если ваше жилье пострадало при чрезвычайной ситуации, нужно подтверждение от местной администрации. Заявление в банк следует подать в течение 60 дней после ЧС.

Для отсрочки по ипотеке дополнительно понадобится выписка из ЕГРН о правах на недвижимость, она подтверждает, что это единственное жильё.

Участникам СВО и членам их семей достаточно заявления и документов, подтверждающих участие в спецоперации (например, справка из воинской части).

Банк обязан принять решение в течение пяти рабочих дней после получения полного пакета документов. Если ответ положительный — платежи приостанавливаются. Если банк отказал, но вы уверены в своём праве, обращайтесь с жалобой в Банк России или к финансовому омбудсмену.

Отсрочка не отменяет долг, а лишь передвигает сроки платежа. Проценты за время каникул продолжают начисляться, если иное не прописано в договоре. Но штрафов и пеней за просрочку не будет.

