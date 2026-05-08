Экономика и бизнес 08.05.2026 в 09:45

Бурятское село может завалить Монголию орхидеями

Цветы выращивают в Кабанском районе
Текст: Карина Перова
Фото: Центр поддержки экспорта Бурятии

В селе Брянск Кабанского района Бурятии выращивают орхидеи. Таким производством с 2017 года занимается компания ООО «БПЛК».

Ранее руководитель Центра поддержки экспорта Бурятии Руслан Гылыпкылов обсудил с директором организации Алиной Ипатовой экспортный потенциал. Он предложил компании рассмотреть рынок Монголии.

«Расстояние от Улан-Удэ до Улан-Батора – всего 550 км. Короткое транспортное плечо даёт значительное преимущество по себестоимости логистики и конечной цене. Свежие срезки и горшечные растения из Бурятии могут составить серьезную конкуренцию поставщикам из ЮВА. Перспективы отличные!», - прокомментировал Гылыпкылов.

Подчеркивается, что сейчас в Брянске расположен единственный в Сибири и на Дальнем Востоке круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию орхидей. Там получают более 15 видов фаленопсисов (от мини до крупных сортов). Пока их экспортируют по Сибири и Дальнему Востоку.

