Срок службы авиалайнеров из Улан-Удэ на Дальний Восток продлят
Российские власти приняли решение продлить срок эксплуатации самолётов Sukhoi Superjet 100 на фоне нехватки новых воздушных судов, сообщает «Интерфакс». Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение работ по увеличению ресурса и поддержанию лётной годности самолётов семейства SSJ100. На эти цели планируется направить до 4,5 млрд рублей.
Согласно материалам закупки, срок службы «суперджетов» хотят увеличить с нынешних 15 до 20 лет. Кроме того, допустимый налёт одного самолёта предполагается расширить почти вдвое — с 15–25 тысяч часов до 25–40 тысяч часов. Также планируется увеличить количество допустимых полётов с 10–15 тысяч до 15–20 тысяч циклов в зависимости от модификации лайнера.
Решение особенно важно для российских регионов, где Superjet 100 остаётся основным самолётом на внутренних маршрутах. В частности, из Улан-Удэ именно на SSJ100 выполняется значительная часть рейсов по Дальнему Востоку и Сибири.
Сегодня «Суперджеты» связывают столицу Бурятии с рядом городов – Хабаровском, Якутском, Владивостоком, Иркутском и др.
Для аэропорта Улан-Удэ и пассажиров региона продление ресурса SSJ100 означает сохранение действующей маршрутной сети и стабильность авиасообщения в ближайшие годы.
При этом специалисты отрасли отмечают, что эксплуатация самолётов остаётся дорогостоящей. Наиболее сложной частью SSJ100 считается обслуживание франко-российских двигателей SaM146. В авиакомпании «Северсталь Авиа» ранее заявляли, что эксплуатация Superjet обходится в 1,5–2 раза дороже западных аналогов из-за дефицита комплектующих особенно для горячей части двигателя.
Тем не менее продление ресурса самолётов в отрасли называют критически необходимой мерой. Это позволит авиакомпаниям в условиях старения западных авиалайнеров и невозможности их купить из-за западных санкций, продолжить полёты по региональным маршрутам на отечественных самолетах.