Происшествия 08.05.2026 в 10:39

В Бурятии лесники тушат два пожара

С огнем сражаются десятки человек
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии лесники тушат два пожара

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено два лесных пожара в Баунтовском и Прибайкальском районах. Причина возникновения возгораний – неосторожное обращение с огнём, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Утром 8 мая продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров на общей площади 251 гектаров. С огнём сражаются 24 человека, задействовано также три единицы техники.

- В Прибайкальском районе прогноз ликвидации пожара – первые сутки после обнаружения, локализацию в Баунтовском эвенкийском районе прогнозируем до конца дня. Действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах, - подчеркнули в РАЛХ.

Фото: нейросеть

Теги
пожар

Все новости

«Какой страны не существует: Якутии или Бурятии?»
08.05.2026 в 10:57
Экс-военнослужащего отправили в колонию за получение взяток
08.05.2026 в 10:49
В Улан-Удэ перекрыли движение из-за аварии на водопроводе
08.05.2026 в 10:47
Срок службы авиалайнеров из Улан-Удэ на Дальний Восток продлят
08.05.2026 в 10:44
В Бурятии лесники тушат два пожара
08.05.2026 в 10:39
В улусе в Бурятии разлилась река и оросительная система
08.05.2026 в 10:31
Жительница Бурятии стала ВИЧ-положительной в 70 лет
08.05.2026 в 10:07
Бурятское село может завалить Монголию орхидеями
08.05.2026 в 09:45
Житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч при покупке готового бизнеса
08.05.2026 в 09:33
В Бурятии пьяный сельчанин заплутал в ночном лесу
08.05.2026 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Улан-Удэ перекрыли движение из-за аварии на водопроводе
На улице Кирпичная из-под земли вышла вода
08.05.2026 в 10:47
В улусе в Бурятии разлилась река и оросительная система
Там ввели режим повышенной готовности
08.05.2026 в 10:31
Житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч при покупке готового бизнеса
Мошенники выманили у него деньги под видом франшизы
08.05.2026 в 09:33
В Бурятии пьяный сельчанин заплутал в ночном лесу
Мужчину вывели из чащи спасатели
08.05.2026 в 09:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru