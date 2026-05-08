В Бурятии лесники тушат два пожара

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено два лесных пожара в Баунтовском и Прибайкальском районах. Причина возникновения возгораний – неосторожное обращение с огнём, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Утром 8 мая продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров на общей площади 251 гектаров. С огнём сражаются 24 человека, задействовано также три единицы техники.

- В Прибайкальском районе прогноз ликвидации пожара – первые сутки после обнаружения, локализацию в Баунтовском эвенкийском районе прогнозируем до конца дня. Действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах, - подчеркнули в РАЛХ.

Фото: нейросеть