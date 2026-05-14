В Улан-Удэ насмерть зарезали мужчину на Геологической

В Улан-Удэ вечером 12 мая в квартире одного из домов на улице Геологическая обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями в области груди и лица. По факту убийства следователи СК завели уголовное дело.

По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия задержали знакомого покойника. Они вместе распивали спиртное и затем поссорились. Мужчине уже предъявили обвинение, на допросе он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах расправы.

В тот роковой вечер обвиняемый гостил у приятеля с компанией знакомых местных жителей. В ходе совместной попойки мужчина поссорился с одним из собутыльников. После он схватил нож и ударил им в лицо и грудную клетку противника. Последний скончался от полученных повреждений.

Очевидцы вызвали «скорую» и полицию. Прибывшие участники следственно-оперативной группы задержали злоумышленника на месте происшествия.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - отметили в СУ СКР по Бурятии.