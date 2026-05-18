Происшествия 18.05.2026 в 16:58

Житель Бурятии жестоко избил сожительницу кочергой

Сейчас за жизнь женщины борются врачи
Текст: Андрей Константинов
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жителя села Баргузин. Его обвиняют в покушении на убийство.

Как сообщили в следственном ведомстве, в ночь на 15 мая обвиняемый застал сожительницу в компании другого мужчины, после чего привел ее в квартиру к матери, где жестоко избил женщину кулаками, ногами и металлической, причинив ей тяжелые травмы. Мать фигуранта помещала дальнейшей расправе и вызвала полицию. Приехавшие правоохранители задержали мужчину. Потерпевшую госпитализировали в критическом состоянии, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

«В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в Следственном комитете.

