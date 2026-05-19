В Улан-Удэ на улице Гольдсобеля откопали предмет, похожий на гранату

В Улан-Удэ на улице Гольдсобеля во время земляных работ обнаружили предмет, похожий на гранату. На месте работают экстренные службы, сообщили в МУП «Водоканал».

Прибыла следственно-оперативная группа, расчеты пожарной охраны и подразделения Росгвардии. На данный момент силовики и спасатели обеспечивают безопасность периметра и проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.

«Специалисты МУП «Водоканал» находятся вне зоны обследования и к работам в очаге происшествия не привлекаются», - прокомментировали на предприятии.