Происшествия 19.05.2026 в 11:32
В Улан-Удэ на улице Гольдсобеля откопали предмет, похожий на гранату
На месте работают экстренные службы
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на улице Гольдсобеля во время земляных работ обнаружили предмет, похожий на гранату. На месте работают экстренные службы, сообщили в МУП «Водоканал».
Прибыла следственно-оперативная группа, расчеты пожарной охраны и подразделения Росгвардии. На данный момент силовики и спасатели обеспечивают безопасность периметра и проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.
«Специалисты МУП «Водоканал» находятся вне зоны обследования и к работам в очаге происшествия не привлекаются», - прокомментировали на предприятии.