Происшествия 19.05.2026 в 11:32

В Улан-Удэ на улице Гольдсобеля откопали предмет, похожий на гранату

На месте работают экстренные службы
Текст: Карина Перова
Фото: МУП «Водоканал»

В Улан-Удэ на улице Гольдсобеля во время земляных работ обнаружили предмет, похожий на гранату. На месте работают экстренные службы, сообщили в МУП «Водоканал».

Прибыла следственно-оперативная группа, расчеты пожарной охраны и подразделения Росгвардии. На данный момент силовики и спасатели обеспечивают безопасность периметра и проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.

«Специалисты МУП «Водоканал» находятся вне зоны обследования и к работам в очаге происшествия не привлекаются», - прокомментировали на предприятии.

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
