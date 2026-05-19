В Улан-Удэ капремонт школы идет с опережением графика

Капитальный ремонт школы №1 Улан-Удэ выполнен на 60%. Завершение работ запланировано на 1 августа, но работы идут с опережением графика. Ход капремонта лично проверил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.– Полностью завершён демонтаж, подрядчик приступил к фасадным и внутренним отделочным работам. Подготовлены стены, потолки и полы для дальнейшего монтажа. Дети должны учиться в комфортных, безопасных и современных условиях, – отметил Игорь Шутенков.Особое внимание уделяется фасаду здания – школа является объектом культурного наследия, поэтому работы ведёт подрядная организация с соответствующей лицензией.Работы начались сразу после окончания третьей четверти: 727 учеников временно распределены по другим школам, что позволило подрядчику приступить к ремонту уже в марте.К началу нового учебного года школа должна открыть свои двери для учеников.