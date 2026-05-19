Юмористы из Бурятии прошли в полуфинал Премьер-лиги КВН

В Перми прошла 1/4 финала Премьер-лиги КВН. Команда из Бурятии «Дальневосточные ворота» победила, показав лучший результат. Об этом сообщил бывший лидер КВН-движения республики Чингис Болотов.

Наши юмористы прошли в полуфинал. Результаты выглядят следующим образом:

«С привкусом, РЭУ им. Плеханова»: 18.8;

«Профком Самарского политеха»: 17.2;

«Квентин Таранбеков»: 16.4;

«Дальневосточные ворота»: 19.4;

«Самая грустная рок‑группа»: 18.6.