Общество 19.05.2026 в 11:22
Юмористы из Бурятии прошли в полуфинал Премьер-лиги КВН
В 1/4 финала команда показала лучший результат
Текст: Карина Перова
В Перми прошла 1/4 финала Премьер-лиги КВН. Команда из Бурятии «Дальневосточные ворота» победила, показав лучший результат. Об этом сообщил бывший лидер КВН-движения республики Чингис Болотов.
Наши юмористы прошли в полуфинал. Результаты выглядят следующим образом:
«С привкусом, РЭУ им. Плеханова»: 18.8;
«Профком Самарского политеха»: 17.2;
«Квентин Таранбеков»: 16.4;
«Дальневосточные ворота»: 19.4;
«Самая грустная рок‑группа»: 18.6.
ТегиКВН