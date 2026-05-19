В Улан-Удэ пенсионерке вернут отданные мошенникам 1,5 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ встала на защиту пожилой женщины, ставшей жертвой телефонных мошенников и помогла ей вернуть 1,4 млн рублей.

Полгода назад неизвестные позвонили пенсионерке, предложили заработок на инвестициях и убедили её перевести деньги на счёт дроппера для дальнейших операций.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца карты всей полученной суммы и процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд удовлетворил требования прокурора и ответчик теперь обязан вернуть пенсионерке 1,4 млн рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Фото: нейросеть