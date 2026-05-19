Общество 19.05.2026 в 11:27
В Улан-Удэ пенсионерке вернут отданные мошенникам 1,5 млн рублей
Выплачивать их будет тот, кому и поступила вся сумма
Текст: Елена Кокорина
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ встала на защиту пожилой женщины, ставшей жертвой телефонных мошенников и помогла ей вернуть 1,4 млн рублей.
Полгода назад неизвестные позвонили пенсионерке, предложили заработок на инвестициях и убедили её перевести деньги на счёт дроппера для дальнейших операций.
По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца карты всей полученной суммы и процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд удовлетворил требования прокурора и ответчик теперь обязан вернуть пенсионерке 1,4 млн рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Фото: нейросеть
