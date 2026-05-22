22.05.2026 в 12:26
Водитель в Бурятии госпитализирован из-за наезда на бетонный блок
Текст: Елена Кокорина
Сегодня, 22 мая, около 4 часов утра в Муйском районе произошло ДТП в результате которого водителя пришлось госпитализировать.
Как сообщили в ГАИ республики, 39-летний водитель автомобиля «УАЗ» в 5 км. от ст. Окусикан не справился с управлением и съехал с дороги наехав на бетонный блок моста. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.
