Житель Закаменска утонул при попытке перейти реку вброд

В Закаменском районе утонул мужчина при попытке перейти реку Оронгодой вброд. Трагедия случилась вчера, 21 мая, сообщили в РСЧС Республики Бурятия.

Спустя несколько часов после происшествия, тело погибшего было найдено местными жителями. В ведомстве призывают к соблюдению правил безопасности и советуют не заходить в воду в незнакомых местах.

- Для преодоления водной преграды воспользуйтесь обходными путями. При возникновении происшествия на водоеме – звоните по номеру 112, - предупредили в РСЧС.

Напомним, что в Закаменском районе сейчас введен режим повышенной готовности. Десятки приусадебных участков местных жителей оказались вчера подтопленными. Сложная ситуация и на автодорогах – они тоже в воде.

Фото: Администрация Закаменского района