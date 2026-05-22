Общество 22.05.2026 в 12:30

В Иркутске состоится митинг обманутых дольщиков

Пострадавшие от недобросовестных застройщиков требуют защиты от властей
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутске состоится митинг обманутых дольщиков
Фото: архив «Номер один»

30 мая в Иркутске состоится митинг, организованный инициативной группой пострадавших в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Акция пройдет на площади Труда с 12:00 до 13:00 и согласована с городскими властями.

Как сообщает портал "Ircity.ru", это уже вторая подобная акция. Первая прошла в конце ноября 2025 года, когда пострадавшие записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой о вмешательстве в ситуацию. Участники митинга заявляют, что тысячи семей остались без домов, но при этом продолжают выплачивать ипотеку. Подобные акции протеста планируются по всей России.

В прошлом году стало известно о десятках жителей Иркутской области, пострадавших от действий застройщиков: «Стройинновации», ИП Нестерчук, ИП Журба и «Бригада». В каждом случае застройщики получали деньги, начинали строительство, но останавливали работы на этапе фундамента, оставляя людей с недостроенными домами и платежами по ипотеке. В отношении недобросовестных застройщиков были возбуждены уголовные дела. Так, собственники компании «Стройинновации» Максим и Юлия Еманаковы обвиняются в мошенничестве. Максим Еманаков находится под домашним арестом, а его жене назначены определенные ограничения.

Несмотря на многочисленные заверения о том, что проблема обманутых дольщиков решена через создание эскроу-счетов, люди по-прежнему не имеют защиты от недобросовестных застройщиков.

 

Теги
иркутск обманутые дольщики

Все новости

В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 64-летнего велосипедиста
22.05.2026 в 13:14
Команда сотрудников «Ростелекома» вошла в тройку лидеров республиканской отраслевой спартакиады
22.05.2026 в 13:04
В Джидинском районе Бурятии закрыли движение автотранспорта
22.05.2026 в 12:51
Житель Закаменска утонул при попытке перейти реку вброд
22.05.2026 в 12:40
В Иркутске состоится митинг обманутых дольщиков
22.05.2026 в 12:30
Водитель в Бурятии госпитализирован из-за наезда на бетонный блок
22.05.2026 в 12:26
На форуме в Улан-Удэ обсудили подготовку кадров для креативных индустрий
22.05.2026 в 12:04
Борьбу с VPN отложили до октября
22.05.2026 в 12:04
Туристический налог оказался проблемным
22.05.2026 в 11:56
Пять сел Закаменского района остались без электричества
22.05.2026 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
На форуме в Улан-Удэ обсудили подготовку кадров для креативных индустрий
Сейчас креативные индустрии растут в 4 раза быстрее экономики страны в целом
22.05.2026 в 12:04
Борьбу с VPN отложили до октября
Это делается, чтобы не раздражать любителей Telegram до выборов в Госдуму
22.05.2026 в 12:04
На Дне табунщика в Бурятии разыграют жеребчика
Участники смогут выиграть также барана, ягненка и другие ценные призы
22.05.2026 в 11:11
На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ представили кинопроект «Челюскин. Первые»
Это мини-сериал, посвященный уникальной спасательной операции в Арктике
22.05.2026 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru