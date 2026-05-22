В Иркутске состоится митинг обманутых дольщиков

30 мая в Иркутске состоится митинг, организованный инициативной группой пострадавших в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Акция пройдет на площади Труда с 12:00 до 13:00 и согласована с городскими властями.

Как сообщает портал "Ircity.ru", это уже вторая подобная акция. Первая прошла в конце ноября 2025 года, когда пострадавшие записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой о вмешательстве в ситуацию. Участники митинга заявляют, что тысячи семей остались без домов, но при этом продолжают выплачивать ипотеку. Подобные акции протеста планируются по всей России.

В прошлом году стало известно о десятках жителей Иркутской области, пострадавших от действий застройщиков: «Стройинновации», ИП Нестерчук, ИП Журба и «Бригада». В каждом случае застройщики получали деньги, начинали строительство, но останавливали работы на этапе фундамента, оставляя людей с недостроенными домами и платежами по ипотеке. В отношении недобросовестных застройщиков были возбуждены уголовные дела. Так, собственники компании «Стройинновации» Максим и Юлия Еманаковы обвиняются в мошенничестве. Максим Еманаков находится под домашним арестом, а его жене назначены определенные ограничения.

Несмотря на многочисленные заверения о том, что проблема обманутых дольщиков решена через создание эскроу-счетов, люди по-прежнему не имеют защиты от недобросовестных застройщиков.