Спорт 22.05.2026 в 13:04

Команда сотрудников «Ростелекома» вошла в тройку лидеров республиканской отраслевой спартакиады

Участники боролись за победу в нескольких спортивных дисциплинах
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
В Улан-Удэ команда «Ростелекома» заняла призовое место на региональной отраслевой спартакиаде. Соревнования собрали представителей предприятий и организаций связи республики и были посвящены двум значимым событиям: Всемирному дню электросвязи и 65-летнему юбилею Бурятского института информационных и инфокоммуникационных
технологий (БИИК СибГУТИ).

Как сообщили в пресс-службе компании, участники боролись за победу в нескольких спортивных дисциплинах: волейбол, шахматы, дартс и настольный теннис. Первое общекомандное место занял филиал ФГУП «Главный радиочастотный центр», второе место — у Бурятского филиала «Ростелекома», а третье — у БИИК СибГУТИ.

«Республиканские спартакиады среди предприятий телеком-отрасли давно стали важной традицией для связистов Бурятии. Спорт играет значительную роль в жизни нескольких поколений наших сотрудников и является неотъемлемой частью корпоративной культуры. Не только сами участники, но и их семьи активно поддерживают команды, создавая атмосферу единства и командного духа», - рассказала председатель профсоюзной организации Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Ирина Кондратюкова.

Эта награда стала третьей для команды «Ростелекома» за последние два года. Оператор дважды завоевывал первые места на региональных отраслевых соревнованиях.

«Мы активно поддерживаем спортивные мероприятия, так как они помогают молодым сотрудникам раскрывать свои таланты и положительно влияют на нашу повседневную работу внутри коллектива. Спортивная площадка также служит отличной платформой для неформального общения между компаниями. Ежедневно мы вместе решаем общие задачи по развитию телеком-инфраструктуры республики, и такие события способствуют более эффективному взаимодействию, что в конечном итоге приносит пользу жителям Бурятии», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.

«Ростелеком» выступает партнером спортивных событий, способствуя развитию различных видов спорта. Используя современные цифровые технологии, оператор организует трансляции международных, российских и региональных соревнований.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
