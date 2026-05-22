22.05.2026

На форуме в Улан-Удэ обсудили подготовку кадров для креативных индустрий

Сейчас креативные индустрии растут в 4 раза быстрее экономики страны в целом
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Подготовку кадров для креативных индустрий обсудили на форуме «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу», который проходит в Улан-Удэ с 21 по 23 мая. Организаторами мероприятия выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Бурятии.

Стратегическая сессия «Образование для креативных индустрий: кого, чему и как учить» собрала представителей власти, вузов, мастеров творческих профессий и студентов. Модератором выступил Михаил Кривопал, проректор по дополнительному образованию ДВФУ, ключевым экспертом - Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального директора КРДВ по социальному развитию.

Антоний Швинт, заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ, ответственный секретарь Комиссии по научно-технологическому развитию рассказал, что стратегии развития креативной экономики в стране до 2036 года будет разработана до 1 июня.

«Президент России Владимир Путин на Петербуржском международном экономическом форуме поставил задачу по проработке стратегии. И здесь ключевое то, что у нас уникальный креативный продукт обладает экономической ценностью - это добавленная стоимость, рабочие места, налоги и экспортный потенциал», - подчеркнул Антоний Швиндт и предложил участникам форума сформулировать в ходе панельной дискуссии предложения в план мероприятий стратегии в части кадрового обеспечения сектора.

Он также подчеркнул, что креативные индустрии растут в 4 раза быстрее экономики страны в целом. И из этого роста вытекает кадровая потребность.

Участники стратегической сессии сошлись во мнении, что для подготовки кадров для отрасли необходима связанная экосистем: школа - колледж - вуз - производство и предложили конкретные меры по перезагрузке образовательных программ и трансляции успешных региональных практик.

Представитель Института развития профессионального образования Минпросвещения, автор модели российских школ и колледжей креативных индустрий Иоанн Клиндухов, отметил главный риск бесшовной системы подготовки кадров.

«У нас есть школа креативных индустрий – это ранняя профориентация. Ребёнок пробует себя в шести направлениях, создаёт мини-проект, делает осознанный выбор. Но если мы качественно профориентируем, а учиться дальше негде – мы скорее ускорим отток талантливой молодёжи из региона. Поэтому следующим этапом обязательно должно быть открытие колледжа креативных индустрий. Образование должно быть актуальным - колледж обязан стать центром компетенции – уметь сам производить креативный продукт. Преподавать должны действующие практики, например, победители чемпионата «АртМастерс». В колледже на первом курсе есть введение в креативное предпринимательство, но мы не выпускаем предпринимателей – мы выпускаем специалистов и команды, умеющие создавать междисциплинарные продукты», - отметил он.

Также на сессии обсуждалось разделение ролей СПО и вузов: вузы уделяют время исследовательской деятельности и новым методам, а колледжи работают по уже отработанным технологиям - это связанная траектория.

По мнению экспертов, сейчас в стране реализуется новая модель высшего образования, определены пилотные университеты. В креативных индустриях технологический уклад меняется очень быстро, поэтому нужен формат микроквалификаций – базовое ядро плюс программы дополнительного профессионального образования. К образовательным процессам также должны подключаться реальные предприятия сектора.

Промышленный дизайн и другие новые направления пока остаются платными – участники сессии предложили включить их в бюджетные места через механизмы новой модели высшего образования. Также было отмечено, что традиционные творческие вузы часто выпадают из дискурса «креативных индустрий», хотя именно они хранят культурный код и готовят специалистов для 16 видов экономической деятельности.
