Борьбу с VPN отложили до октября

Это делается, чтобы не раздражать любителей Telegram до выборов в Госдуму
Текст: Иван Иванов
Власти решили отложить введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц. Ранее эту меру рассчитывали реализовать уже с 1 июня, но для запуска полноценного механизма требуется 3–4 месяца. Как сообщает «РБК», обсуждается перенос сроков на период «ближе к осени», еще один собеседник — «на время после выборов в Госдуму (состоятся 18–20 сентября)».

Минцифры просило ввести плату за потребление свыше 15 Гб международного трафика в месяц. Изначально введение платы рассчитывали еще до 1 мая, позже сдвинули на 1 июня. Операторам необходимо подготовиться к внедрению, провести тестовые запуски.

Минцифры начало кампанию против VPN-сервисов с конца марта. Отключили возможность пополнения Apple ID со счета мобильного телефона. Около 20 компаний подписали мораторий на расширение каналов связи в сторону Европы. Предполагалось, что, когда рост международного трафика загрузит каналы, операторы сами начнут бороться с VPN, вводя «экономический фильтр».

С середины апреля около 20 популярных сервисов начали ограничивать доступ пользователям с включенным VPN. По задумке властей, эти площадки должны будут делиться с Роскомнадзором информацией о новых VPN для их блокировки.

Эксперты говорили, что отсрочка на месяц даст время для тестовых запусков. Для введения платы за «лишний» международный трафик операторам необходимо разработать дополнения к тарифам, уведомить абонентов, доработать биллинг-системы. Им также предстоит настроить системы для распознавания зарубежного трафика. По мнению экспертов, полноценно реализовать инициативу возможно только к осени.

Посчитать международный трафик — сложная задача. У каждого оператора будет своя механика. «Дырок при этом будет огромное количество», — рассуждает аналитик Эльдар Муртазин. Операторы, которые будут закручивать гайки больше других, начнут терять абонентскую базу.

Чтобы классифицировать трафик как зарубежный, можно опираться на списки российских IP-адресов, геолокацию, принадлежность к российским операторам, использование местных серверов доставки контента. Но будут и спорные ситуации, когда пользователи используют прокси-сервисы, корпоративные VPN, сайты с доменами .com, работающие через российские серверы.

Крупнейшие операторы предоставляли безлимитный трафик на ряд зарубежных ресурсов. Сейчас «МегаФон» предупреждает, что при включенном VPN эта опция не действует. «Т2 Мобайл» закрыл услугу «Технический безлимит» для новых пользователей.

