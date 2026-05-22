Пять сел Закаменского района остались без электричества

Ситуация в Закаменском районе Бурятии по-прежнему остается сложной. Вчера ряд проблем местным жителям устроил сильный дождь, устроив потоп, а сегодня ночью - снегопад. Из-за налипания снега была ограничена подача электроэнергии в пяти сельских поселениях. Без электричества остались улусы Далахай, Утата, Шара-Азарга, Енгорбой и частично Санага. На линии сейчас работают три ремонтные бригады, сообщают в Администрации района.

Паводковые воды вышли на автодорогу в улусе Цаган-Морин, из-за чего было временно прекращено движение легковых автомобилей. Сейчас уровень воды начала спадать и, возможно, уже в ближайшее время движение легкового транспорта полностью восстановится.

По объездной дороге в улус Далахай доставляются запасы бутилированной питьевой воды, в обход водоотводного канала. Подготовлены также запасы продуктов питания и медикаментов, в том числе лекарств для профилактики инфекционных кишечных заболеваний..

В улусе Утата остаётся один подтопленный приусадебный участок, из остальных 12-ти вода ушла.

В г. Закаменск временно ограничен проезд легковых автомобилей на 288-294 км региональной дороги «Закаменск - Нурта». ️Местных жителей просят воздержаться от поездок.

В соседнем Джидинском районе в местности Торейские Узики проезд возможен только на технике повышенной проходимости. Уровень воды на дорожном полотне составляет 50 см. Жителей также просят временно воздержатся от поездок.

