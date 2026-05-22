Туристический налог оказался проблемным

Введение туристического налога в ряде российских регионов породило оживлённые дискуссии и скепсис. Несмотря на изначальные ожидания, механизм сбора столкнулся с рядом сложностей, сказал в эфире НСН член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артём Прокофьев. Сам туристический налог в России с 1 января 2025 года взимается с владельцев гостиниц, хостелов, санаториев и других средств размещения по решению региональных властей.

До 2025 года в стране действовал курортный сбор, который оплачивали сами туристы. Новый туристический налог заменил прежний механизм и теперь включается в стоимость проживания. По словам Прокофьева, часть муниципалитетов уже начала отказываться от налога из-за невысокой эффективности его администрирования.

«Мы наблюдаем, что туристический налог вызвал неоднозначную реакцию. Даже часть муниципалитетов, которые ввели туристический налог, начала от него отказываться. Объёмы привлечённых средств оказались не такими большими. Однако издержки администрирования этого налога оказались высокими. Мы анализировали практику в нашем профильном комитете по туризму — вопросы, конечно, есть. Мы направляли запросы в Министерство финансов. Проблемы связаны с тем, что мы существенно нагрузили бизнес. Для туристов этот налог не так уж значим, но для самой индустрии он оказался проблемным», — отметил депутат.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов ранее заявил, что сумма налога практически не влияет на конечную стоимость отдыха и остаётся малозаметной для туристов. По его словам, собранные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры, включая благоустройство пляжей и общественных пространств.

В Бурятии туристический налог также действует с 1 января 2025 года. В большинстве муниципалитетов ставка составляет 1% от стоимости проживания, однако минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки. Средства планируется направлять на развитие туристической инфраструктуры региона. Вместе с тем эксперты отмечают, что для гостиничного бизнеса Бурятии, как и в других регионах страны, дополнительная налоговая нагрузка и расходы на администрирование могут оказаться более ощутимыми, чем реальный объём поступлений в местные бюджеты. В принципе это вполне ожидаемо: при увеличении налоговой нагрузки, через какое-то время сборы обычно падают. Тем более новый налог оказался неактуальным в связи со стагнацией туристического спроса в период экономических сложностей.