Происшествия 22.05.2026 в 12:51
В Джидинском районе Бурятии закрыли движение автотранспорта
Его ограничили из-за подтопления
Текст: Елена Кокорина
В Джидинском районе Бурятии из-за подтопления полностью ограничили движение автомобилей на участке 159–169 км автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией (местность Торейский луг). Причина – подтопление дорожного полотна, сообщает минтранс республики.
Ситуация находится на контроле дорожных служб. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос устройства объездной дороги для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда легкового транспорта.
- Призываем водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и временно воздержаться от поездок на данном направлении. О сроках открытия движения будет сообщено дополнительно, - прокомментировали в ведомстве.
Фото: минтранс РБ
